سفير بريطانيا من الإسكندرية: العلاقات مع مصر تاريخية وممتدة - صور

بعد إحالة القضية للاستئناف.. مطالب بإعادة التحقيق في مقتل "عروس بورسعيد"



أجرى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس جولة تفقدية موسعة بعدد من مواقع العمل التابعة للهيئة بالإسماعيلية، لمتابعة انتظام حركة الملاحة بالقناة ورفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات المرتبطة بالمجرى الملاحي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل الهيئة.

متابعة جاهزية أطقم الإرشاد بمارينا المرشدين



واستهل رئيس الهيئة جولته بتفقد مارينا المرشدين بالإسماعيلية، لمتابعة انتظام حركة الملاحة وجاهزية أطقم الإرشاد والأطقم البحرية، حيث شدد على أهمية رفع درجة الاستعداد بكافة مواقع العمل المرتبطة بحركة العبور بالقناة، سواء على مستوى الوحدات البحرية أو العنصر البشري.

وأكد أن مارينا المرشدين تمثل حلقة محورية في منظومة العمل بالمجرى الملاحي، نظراً لدورها الأساسي في عملية تبديل أطقم الإرشاد على السفن العابرة من الاتجاهين، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة البحرية أثناء صعود ونزول المرشدين، مع تكثيف برامج التدريب النظري والعملي للأطقم البحرية للتعامل مع المواقف الطارئة.

اجتماعات دورية للجنة إدارة الأزمات



وعقب الجولة، عقد الفريق أسامة ربيع اجتماعاً مع أعضاء لجنة إدارة الأزمات بمركز إدارة الأزمات التابع للهيئة، حيث وجه بضرورة عقد اجتماعات دورية للجنة ورفع درجة الجاهزية بكافة المواقع والوحدات البحرية والعناصر الفنية المرتبطة بالمجرى الملاحي.

كما شدد على متابعة إجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لرفع درجة الاستعداد بمنشآت ومواقع الهيئة الخدمية، مع تحقيق التواصل الفعال مع الجهات المعنية بالدولة وغرف إدارة الأزمات بمحافظات القناة الثلاث، بالإضافة إلى مركز القيادة الاستراتيجي التابع لمجلس الوزراء، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الإدارة المركزية المتكاملة للأزمات.

متابعة تطوير الأرصفة البحرية وتراكي الوحدات



وخلال جولته التي امتدت على مدار اليومين الماضيين، تفقد رئيس الهيئة صباح أمس السبت منطقة تراكي الوحدات البحرية التابعة لإدارة التحركات، لمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية الجارية لتطوير الأرصفة البحرية وإنشاء أرصفة جديدة.

وشاهد اصطفاف الوحدات البحرية المختلفة من قاطرات الإنقاذ والقاطرات المصاحبة واللنشات البحرية، كما تابع الجداول التشغيلية للقاطرات وتأكد من انتظام ورديات العمل والحالة الفنية للوحدات.

ووجه بضرورة رفع جاهزية الوحدات البحرية وإجراء مناورات تدريبية دورية للتأكد من كفاءة المعدات ورفع كفاءة الأطقم البحرية، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان.

إنشاء أرصفة جديدة لاستيعاب الوحدات البحرية



كما تفقد الأعمال الإنشائية للأرصفة البحرية الجديدة التي تشرف الإدارة الهندسية على تنفيذها، حيث يجري إنشاء رصيف بحري جديد مكون من ثلاثة أجزاء على شكل حرف (U) بطول 300 متر وعمق 9 أمتار، لاستيعاب قاطرات الإنقاذ والقاطرات المصاحبة الجديدة الجاري بناؤها.

وتتضمن الأعمال أيضاً إنشاء رصيف بحري آخر مكون من جزئين على شكل حرف (L) بعمق 4 أمتار بطول إجمالي 170 متراً، لاستيعاب اللنشات البحرية الجديدة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة رصيفين آخرين ضمن خطة تطوير منطقة تراكي الوحدات البحرية التابعة لقسم الإمدادات بإدارة التحركات.

تفقد عناصر الأمن بشركة القناة للحراسات



وخلال الجولة، شاهد الفريق أسامة ربيع اصطفاف مجموعة من أفراد الأمن العاملين بشركة قناة السويس للأمن والحراسات، بحضور عدد من القيادات الأمنية، حيث وجه بضرورة اليقظة التامة والالتزام بمواقع العمل حفاظاً على أمن منشآت الهيئة.

متابعة مستوى الخدمات الطبية بمستشفى الهيئة

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الهيئة مستشفى هيئة قناة السويس رقم 6 بالإسماعيلية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من جاهزية خدمات الإسعاف والطوارئ.

وتابع خلال الزيارة جاهزية مبنى الجراحة وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة، من خلال التأكد من كفاءة غرف العمليات والعناية المركزة وتوافر الأطقم الطبية وأطقم التمريض اللازمة.

ووجه بضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية، ورفع كفاءة المستشفى بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

واختتم جولته بالمستشفى بالحديث مع العاملين بمرفق الإسعاف والطوارئ، مؤكداً أهمية الدور الذي يقومون به في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقديم الخدمات الطبية العاجلة والتعامل السليم مع مختلف الحالات الطارئة.