إعلان

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

01:32 م 08/03/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (4)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (2)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (6)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (7)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (8)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (9)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (10)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (11)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (12)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (3)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (14)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (13)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (15)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (18)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (20)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (22)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (21)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (23)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (24)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (25)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (26)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (27)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (28)
  • عرض 25 صورة
    تشيع جثمان زوجة الشحات مبروك (19)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيع أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، جنازة زوجة بطل مسلسل "علي كلاي" وكمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، والتي وافتها المنية متأثرة بوعكتها الصحية التي كانت بسببها تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

تقدم الجنازة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك، وأبنائه، وأفراد أسرته التي يقيمون بمدينة دسوق، وأصدقاء أفراد الأسرة، وسط مشاركة عدد كبير من أبناء المدينة ليوارى جثمانها الثرى بمقابر أسرتها.

كانت أسرة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، أعلنت وفاة زوجته متأثرة بوعكتها الصحية التي كانت تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء إذ شملت تدوينات رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات الحزن المعبرة عن رحيل زوجة اسطورة كمال الأجسام نظرًا لما يلقيه من شعبية جارفة في مسقط رأسه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ دسوق الشحات مبروك بطل كمال الأجسام الشحات مبروك مسلسل علي كلاي جنازة زوجة الشحات مبروك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
أخبار مصر

مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
رياضة محلية

"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟
توجيهات حكومية جديدة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء
أخبار مصر

توجيهات حكومية جديدة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه