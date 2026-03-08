3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف

شيع أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، جنازة زوجة بطل مسلسل "علي كلاي" وكمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، والتي وافتها المنية متأثرة بوعكتها الصحية التي كانت بسببها تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

تقدم الجنازة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك، وأبنائه، وأفراد أسرته التي يقيمون بمدينة دسوق، وأصدقاء أفراد الأسرة، وسط مشاركة عدد كبير من أبناء المدينة ليوارى جثمانها الثرى بمقابر أسرتها.

كانت أسرة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، أعلنت وفاة زوجته متأثرة بوعكتها الصحية التي كانت تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء إذ شملت تدوينات رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات الحزن المعبرة عن رحيل زوجة اسطورة كمال الأجسام نظرًا لما يلقيه من شعبية جارفة في مسقط رأسه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.