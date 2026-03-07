استمع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ويرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والشيخ طه النعماني، إلى تلاوة عدداً من الأطفال القراء المشاركين في مسابقة "أصوات من السماء" بمركز مغاغة، والتي أقيمت على خطى مسابقة "دولة التلاوة".

وأبدى الأزهري إعجابه الشديد بأصوات القراء من الأطفال، مؤكداً أنهم سيكون لهم مستقبل باهر، موجهاً بأن يرفع أحد الأطفال أذان صلاة العشاء .

وجاء ذلك بعد أن قام وزير الأوقاف بمشاركة الأهالي مائدة الإفطار ، والتي نظمتها إحدى جمعيات العمل الخيري - مؤسسة أبو حتة " ،

كما تفقد اصطفاف 8 آلاف كرتونة غذائية تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين مقدمة من مؤسسة أبو حتة للأعمال الخيرية .

كما افتتح وزير الأوقاف، مسجد الشيخ محمد دوداي بقرية طنبدي التابعة لمركز مغاغة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم قرى المواطنة وتعزيز قيم التعايش والتلاحم المجتمعي، إلى جانب خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين.

وأكد محافظ المنيا أن افتتاح المسجد يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير دور العبادة وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، بما يعزز قيم الوسطية والانتماء، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بقرى المبادرات المجتمعية التي تدعم مفهوم المواطنة وترسخ روح الوحدة الوطنية.

وأوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن مسجد الشيخ محمد دوداي تم إحلاله وتجديده بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، وهو مقام على مساحة 450 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مصلى للرجال، بينما يضم الدور الثاني مصلى للسيدات، وتبلغ مساحة صحن المسجد نحو 275 مترًا مربعًا.