المنيا تخصص 15 رقمًا لتلقي شكاوى المواطنين بشأن صرف التموين
كتب : جمال محمد
محافظة المنيا
أعلنت محافظة المنيا عن تخصيص مجموعة من أرقام الهواتف يمكن للمواطنين الاتصال بها في حال مواجهة أي مشكلة أثناء صرف المقررات التموينية، أو لرصد أي تلاعب في الأسعار، أو وجود سلع غير صالحة للاستهلاك.
قائمة الأرقام المخصصة للمراكز الفرعية
وضمت قائمة الأرقام كافة المديريات الفرعية بالمراكز التسع، إضافة إلى الخط الساخن كالتالي:
المديرية: 2364503
العدوة: 3460040
مغاغة: 3550053
بني مزار: 3896149
مطاي: 3918021
سمالوط: 3300770
بندر المنيا: 2157130
مركز المنيا: 2157825
أبو قرقاص: 2160978
بندر ملوي: 2633820
مركز ملوي: 2633130
ديرمواس: 2044025
أرقام إضافية للتواصل الفوري
كما يمكن التواصل مع إدارة خدمة المواطنين ومركز السيطرة بمحافظة المنيا على الأرقام التالية: 0862320001 – 0862342200، وعبر واتساب: 01100585052، وكذلك من خلال الخط الساخن 114، لتلقي الشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار حرص محافظة المنيا على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
هدف المبادرة
تهدف المحافظة من خلال هذه الخطوط الساخنة إلى سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم وفعّال.