أعلنت محافظة المنيا عن تخصيص مجموعة من أرقام الهواتف يمكن للمواطنين الاتصال بها في حال مواجهة أي مشكلة أثناء صرف المقررات التموينية، أو لرصد أي تلاعب في الأسعار، أو وجود سلع غير صالحة للاستهلاك.

قائمة الأرقام المخصصة للمراكز الفرعية

وضمت قائمة الأرقام كافة المديريات الفرعية بالمراكز التسع، إضافة إلى الخط الساخن كالتالي:

المديرية: 2364503

العدوة: 3460040

مغاغة: 3550053

بني مزار: 3896149

مطاي: 3918021

سمالوط: 3300770

بندر المنيا: 2157130

مركز المنيا: 2157825

أبو قرقاص: 2160978

بندر ملوي: 2633820

مركز ملوي: 2633130

ديرمواس: 2044025

أرقام إضافية للتواصل الفوري

كما يمكن التواصل مع إدارة خدمة المواطنين ومركز السيطرة بمحافظة المنيا على الأرقام التالية: 0862320001 – 0862342200، وعبر واتساب: 01100585052، وكذلك من خلال الخط الساخن 114، لتلقي الشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار حرص محافظة المنيا على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

هدف المبادرة

تهدف المحافظة من خلال هذه الخطوط الساخنة إلى سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم وفعّال.