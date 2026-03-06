سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جهاز عروسة لفتاة يتيمة مقبلة على الزواج، كما أهدى كرسيًا متحركًا لشقيقها من ذوي الهمم.

وأتى ذلك في إطار جهود المشاركة المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتها، في مشهد إنساني يعكس توجهات الدولة نحو رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

حضور رسمي وتسليم مستلزمات أساسية

جاء ذلك بحضور نفيسة عبدالسلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، ومحمود ياسين، مدير الشؤون الإدارية، حيث جرى تسليم جهاز العروسة الذي شمل ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، إلى جانب تسليم كرسي متحرك لشقيق العروس، بما يسهم في تيسير حركته وتعزيز اندماجه في المجتمع.

تهنئة ودعم لبداية حياة جديدة

وحرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة للعروس ووالدتها، متمنيًا لها حياة زوجية سعيدة ومستقرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تستهدف إدخال الفرحة إلى قلوب الأسر البسيطة ومساندتها في بداية مرحلة جديدة من حياتها.

وأشار المحافظ إلى أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في صدارة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية

وأشار محمد علوان إلى استمرار المحافظة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، لتلبية احتياجات الأسر غير القادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، بما يعزز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي ويدعم الاستقرار الأسري داخل المحافظة.

توزيع مساعدات غذائية بمناسبة رمضان

وعلى هامش الفعالية، جرى توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في المنطقة المحيطة بمسكن الفتاة بمدينة صدفا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية، تأكيدًا لحرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.