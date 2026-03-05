أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمواقع العمل بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية الممتدة من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية.

ويمتد مشروع الإسكندرية بطول 21.7 كيلو متر منها 6.5 كيلو متر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كيلو متر حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة "6 سطحية - 14 علوية".

ورشة العمرة الجسيمة

بدأت الجولة بتفقد ورشة العمرة الجسمية في كفر عبده المقامة على مساحة 58 فدان وتضم 18 مبني منها مبني تخزين الوحدات المتحركة وسكة الاختبار test track، فضلًا عن مبنى محطة الكهرباء المغذية لمشروعي المترو وترام الرمل.

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ ورشة أبو قير للعمرة الخفيفة ومحطة أبو قير وأعمال التصنيع بورشة تصنيع الكمرات "كمرات الكباري -الكمرات الخاصة بالمحطات"، قبل أن يستكمل جولته بالمرور على مسار المشروع حتى محطات الظاهرية وغبريال وفيكتوريا.

انتهاء الأعمدة بطول 12 كم

وأشار الفريق كامل الوزير إلى الانتهاء من أعمال الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات والبلاطات بطول 12 كم وجارى العمل في باقي المسار وتنفيذ أعمال الأساسات والأعمدة للمحطات.

وفي سياق متصل، أكد أن نسب إنجاز الوحدات المتحركة للمشروع بلغت 14% حيث يجري تصنيعها وإنتاجها في الشركة الوطنية المصرية "نيريك" بواقع 21 قطار بإجمالي 189 عربة.

وأوضح الوزير أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية

وكشف وزير النقل أنه يجري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلو 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي 31 كم ويشتمل على 22 محطة، والتخطيط لمسار المرحلة الثالثة من الخط والتي تمتد من الكيلو 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب ولتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

60 ألف راكب/ الساعة

وتسهم المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.