شهد الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حادثاً مروريًا مأساوياً أسفر عن مصرع رب أسرة وإصابة زوجته وأبنائه الثلاثة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم أثناء سيرها باتجاه مدينة الداخلة.

تحرك أمني وسيارات الإسعاف لموقع الحادث

وتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، وانتقلت قوة من وحدة مباحث المركز مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لبدء المعاينة الفنية وتأمين الطريق وتسهيل نقل الضحايا.

هوية ضحايا الحادث

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة الأب ويدعى "محمد ي. م" (42 عاماً) متأثراً بإصابته البالغة، فيما أصيب 4 آخرون من أفراد أسرته بإصابات وجروح متفرقة، وهم الزوجة: انتصار أ. س (45 عاماً)، والأبناء: محمود م. ي (21 عاماً)، وعلاء م. ي (19 عاماً)، وأحمد م. ي (15 عاماً).

نقل المصابين واستكمال التحقيقات

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم نقل الزوجة والأبناء الثلاثة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية والمرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الصحراوي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.