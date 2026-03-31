نتنياهو: حققنا إنجازات عظيمة ضد إيران لكننا تكبدنا أثمانا باهظة

كتب : وكالات

10:47 م 31/03/2026

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال حققت إنجازات ضخمة وعظيمة ضد النظام الإيراني، مؤكداً في الوقت ذاته أن تل أبيب تكبدت أيضاً أثماناً باهظة.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تسحق بشكل منهجي النظام الإيراني"، قائلاً: "أنزلنا ضربات قوية ضد النظام في إيران".
وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى أن "إيران حاولت خنق إسرائيل لكننا اليوم نقوم بخنق إيران والنظام هناك بات أكثر ضعفاً من أي وقت مضى".

نتنياهو: نهاية النظام في إيران هي السقوط

وأكد نتنياهو أن "قاتلنا ضد إيران وحدنا واليوم نقاتلها بالشراكة مع الولايات المتحدة"، مضيفاً أن "نهاية النظام في إيران هي السقوط".

نتنياهو: سحقنا القدرات العسكرية الإيرانية

وتابع: "سحقنا القدرات العسكرية التي كان يتمتع بها النظام في إيران، وزعزعنا أركان النظام هناك وسيسقط عاجلاً أو آجلاً"، مشيراً إلى أن إسرائيل "وجهت 10 ضربات قاصمة لإيران واستهدفت وكلاءها ومشروعها الصاروخي البالستي والنووي".
ولفت نتنياهو إلى أن أذرع إيران لم تعد قادرة على تشكيل تهديد لوجودنا، مضيفاً: "أثبتنا أن منظوماتنا الدفاعية هي الأفضل عالمياً".
وأوضح نتنياهو أنه يتطلع إلى "إخبار قريب بشأن التحالفات الجديدة التي أنشأناها"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تحولت إلى دولة عظمى إقليمياً وعالمياً".
وأضاف نتنياهو أن "إيران لا تزال تتمتع بقدرة على إطلاق الصواريخ باتجاهنا، لكن هذه التهديدات ليست وجودية".
وشدد رئيس حكومة الاحتلال على أن إسرائيل "ستواصل سحق نظام الإرهاب وستوسع المساحة الأمنية العازلة وستحقق أهدافها".
وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل حققت إنجازات هائلة في عمليتي الأسد الناهض وزئير الأسد"، لافتاً إلى أنها "أنشأت حزاماً أمنياً عميقاً في أرض أعدائها في غزة وفي سوريا، وتعمل في لبنان على مساحة أمنية تمنع خطر الاقتحام".

نتنياهو: نعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط

وأكد نتنياهو أن تل أبيب غيرت تصورها الأمني وأصبحت الآن من تبادر بالهجوم وتباغت أعداءها، لافتًا "إلى أن إسرائيل تعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط ووسعنا المجال لفتح تحالفات جديدة وتوسيع دائرة السلام".

