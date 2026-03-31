أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر بيانًا توضيحيًا بشأن طبيعة الدراسة غدًا الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، حيث تقرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت المديرية أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية التي تختلف في شدتها من محافظة إلى أخرى، ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، وهو ما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات.

وأكدت المديرية فى بيانها ، أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس واتخاذ القرار المناسب بشأن الدراسة يوم الخميس وفقًا لتطورات الأحوال الجوية.

وشددت المديرية على أن قرار الإجازة غدًا يشمل المدارس فقط (الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس)، ولا يشمل المديريات والإدارات التعليمية، حيث يستمر العمل بها بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بالامتحانات، تقرر تأجيل امتحان يوم الأربعاء إلى يوم الإثنين القادم، وذلك نظرًا لأعياد الإخوة المسيحيين.