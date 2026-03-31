بسبب الطقس السيئ.. تعطيل الدراسة بمدارس الأقصر غداً الأربعاء وتأجيل الامتحانات

كتب : محمد محروس

09:05 م 31/03/2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر بيانًا توضيحيًا بشأن طبيعة الدراسة غدًا الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، حيث تقرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت المديرية أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية التي تختلف في شدتها من محافظة إلى أخرى، ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، وهو ما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات.

وأكدت المديرية فى بيانها ، أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس واتخاذ القرار المناسب بشأن الدراسة يوم الخميس وفقًا لتطورات الأحوال الجوية.

وشددت المديرية على أن قرار الإجازة غدًا يشمل المدارس فقط (الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس)، ولا يشمل المديريات والإدارات التعليمية، حيث يستمر العمل بها بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بالامتحانات، تقرر تأجيل امتحان يوم الأربعاء إلى يوم الإثنين القادم، وذلك نظرًا لأعياد الإخوة المسيحيين.

حالة الطقس في الأقصر العاصفة الترابية حالة الطقس الأقصر تعليق الدراسة تعطيل الدراسة

فيديو قد يعجبك



ترامب: سنغادر إيران خلال أسبوعين أو ثلاثة
شئون عربية و دولية

ترامب: سنغادر إيران خلال أسبوعين أو ثلاثة
لماذا يتجه المستثمرون للدولار بدلًا من الذهب في الوقت الحالي؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

لماذا يتجه المستثمرون للدولار بدلًا من الذهب في الوقت الحالي؟ خبراء يجيبون
الصحة العالمية: لا رصد لتسرب إشعاعي حتى الآن
أخبار مصر

الصحة العالمية: لا رصد لتسرب إشعاعي حتى الآن
قرار جديد داخل الأهلي بشأن إدارة كرة القدم.. ماهو؟
رياضة محلية

قرار جديد داخل الأهلي بشأن إدارة كرة القدم.. ماهو؟
فاتورة "هرمز" ترهق الموازنات.. قفزات تاريخية في أسعار الوقود في الدول العربية
شئون عربية و دولية

فاتورة "هرمز" ترهق الموازنات.. قفزات تاريخية في أسعار الوقود في الدول العربية

