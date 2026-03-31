لماذا يتجه المستثمرون للدولار بدلًا من الذهب في الوقت الحالي؟ خبراء يجيبون

كتب : آية محمد

10:43 م 31/03/2026

الذهب والدولار

قال خبراء اقتصاديون خلال حديثهم مع "مصراوي"، إن المستثمرين والدول يتجهون حاليا نحو الدولار بدلًا من الذهب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي أدت إلى تقليص بعض الدول مشترياتها من الذهب، بالإضافة إلى المخاوف من التضخم وتوقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة، مما عزز قوة الدولار وجاذبيته في الأسواق.

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه المستثمرين والدول خلال هذه الفترة نحو الدولار بدلًا من الذهب يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح معطي أن سعر البنزين ارتفع من نحو 70 دولارا قبل الحرب الأمريكية الإيرانية إلى حوالي 110 دولارات للبرميل حاليا، مما دفع الدول إلى توفير كميات أكبر من الدولار لشراء نفس الكميات من الطاقة التي كانت تستوردها سابقا.
وأضاف أن هذه الدول اضطرت إلى زيادة الطلب على الدولار بدلًا من الذهب وإعادة ترتيب أولوياتها.
وأشار معطي، إلى أن البنوك المركزية كانت قبل الحرب تشتري الذهب بكميات كبيرة، لكن بعد اندلاعها بدأ بعضها في تقليص مشترياته، بينما لجأت دول أخرى إلى بيع جزء من احتياطياتها من الذهب مثل تركيا التي اضطرت إلى بيع الذهب لدعم واردات الطاقة.
وأوضح معطي أن بعض الدول تسعى إلى ضخ دولارات في الأسواق، خاصة الأسواق الناشئة التي تعاني من نقص المعروض من عملتها مقارنة بالطلب، وذلك في محاولة لمنع عملتها من مزيد من التراجع ومن بين هذه الدول تركيا.
وأضاف أن الدول تعمل كذلك على توفير الدولار لمواجهة الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم سواء في السلع الاستهلاكية أو الأساسية، مما يعني الحاجة إلى استخدام كميات أكبر من الدولار لشراء نفس السلع.

من جانبه، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمار، أن الحرب الأمريكية الإيرانية أدت إلى أزمة طاقة وهذه الأزمة تتسبب في زيادة التضخم.
وأشار نجلة إلى أنه مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، بعد أن كان يتجه قبل الحرب نحو خفض الفائدة مع توقعات بعدة تخفيضات خلال العام الجاري.
وأضاف أن 50% من المستثمرين أصبحوا يتوقعون تثبيت الفائدة على الدولار أو حتى رفعها.

وأكد نجلة أن رفع الفائدة يعني قوة أكبر للدولار، حيث أنه كلما ارتفعت الفائدة على عملة زادت قوتها، وهو ما يفسر اتجاه المستثمرين نحو الدولار خلال الفترة الحالية.

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق مصنع ملابس الزيتون؟
مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق مصنع ملابس الزيتون؟
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
أول تعليق من البيت الأبيض على مبادرة باكستان والصين لوقف حرب إيران.. ماذا
أول تعليق من البيت الأبيض على مبادرة باكستان والصين لوقف حرب إيران.. ماذا

