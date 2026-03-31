قال خبراء اقتصاديون خلال حديثهم مع "مصراوي"، إن المستثمرين والدول يتجهون حاليا نحو الدولار بدلًا من الذهب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي أدت إلى تقليص بعض الدول مشترياتها من الذهب، بالإضافة إلى المخاوف من التضخم وتوقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة، مما عزز قوة الدولار وجاذبيته في الأسواق.

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه المستثمرين والدول خلال هذه الفترة نحو الدولار بدلًا من الذهب يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

تأثير ارتفاع أسعار البنزين على الدول

وأوضح معطي أن سعر البنزين ارتفع من نحو 70 دولارا قبل الحرب الأمريكية الإيرانية إلى حوالي 110 دولارات للبرميل حاليا، مما دفع الدول إلى توفير كميات أكبر من الدولار لشراء نفس الكميات من الطاقة التي كانت تستوردها سابقا.

وأضاف أن هذه الدول اضطرت إلى زيادة الطلب على الدولار بدلًا من الذهب وإعادة ترتيب أولوياتها.

وأشار معطي، إلى أن البنوك المركزية كانت قبل الحرب تشتري الذهب بكميات كبيرة، لكن بعد اندلاعها بدأ بعضها في تقليص مشترياته، بينما لجأت دول أخرى إلى بيع جزء من احتياطياتها من الذهب مثل تركيا التي اضطرت إلى بيع الذهب لدعم واردات الطاقة.

وأوضح معطي أن بعض الدول تسعى إلى ضخ دولارات في الأسواق، خاصة الأسواق الناشئة التي تعاني من نقص المعروض من عملتها مقارنة بالطلب، وذلك في محاولة لمنع عملتها من مزيد من التراجع ومن بين هذه الدول تركيا.

وأضاف أن الدول تعمل كذلك على توفير الدولار لمواجهة الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم سواء في السلع الاستهلاكية أو الأساسية، مما يعني الحاجة إلى استخدام كميات أكبر من الدولار لشراء نفس السلع.

أزمة الطاقة تتسبب في زيادة التضخم

من جانبه، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمار، أن الحرب الأمريكية الإيرانية أدت إلى أزمة طاقة وهذه الأزمة تتسبب في زيادة التضخم.

وأشار نجلة إلى أنه مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، بعد أن كان يتجه قبل الحرب نحو خفض الفائدة مع توقعات بعدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضاف أن 50% من المستثمرين أصبحوا يتوقعون تثبيت الفائدة على الدولار أو حتى رفعها.

وأكد نجلة أن رفع الفائدة يعني قوة أكبر للدولار، حيث أنه كلما ارتفعت الفائدة على عملة زادت قوتها، وهو ما يفسر اتجاه المستثمرين نحو الدولار خلال الفترة الحالية.

بدءا من غد.. مد إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج إلى 120 يوما

بينها مورو وبابلي.. موندليز ترفع أسعار شيكولاتة كادبوري حتى 10 جنيهات