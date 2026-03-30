تحدث النجم عمرو سعد عن الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن إعلانه نسب مشاهدة أعماله الفنية، مؤكدًا أن هذا الأمر حساس وخطير، ومن المفترض أن يعلن ذلك الجهات المسئولة في الإعلام.

وقال عمرو، في لقائه ببرنامج "الحكاية" المعروض على قناة "إم بي سي مصر"، إنه شعر بأن الحديث عن الأرقام لم يكن مناسبًا في ذلك التوقيت، مضيفًا: "بعتذر إني أعلنت دا حسيت إنه ماكنش المفروض أتكلم في كدا".

وأوضح عمرو سعد أن نسب المشاهدة عادة ما تكون معروفة لدى وكالات الإعلان والجهات المختصة، لكنها لا تُعلن بشكل رسمي للجمهور، وهو ما جعله يعيد التفكير في تصريحه، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع زملائه في الوسط الفني وتقديره لكل الأعمال، سواء حققت نجاحًا كبيرًا أو لم تحقق نفس الانتشار.

وأضاف أن حديثه عن مسلسل "إفراج" جاء بدافع شخصي، إذ كان يسعى لتحقيق تحدٍ ذاتي، وليس بهدف المقارنة مع الآخرين، مؤكدًا أن كل فنان يصل إلى جمهوره بطريقته الخاصة، وأن جميع التجارب الفنية تستحق التقدير.

أهداف عمرو سعد في مسلسل إفراج

وأشار إلى أنه سعى خلال السنوات الأخيرة إلى تقديم نوع مختلف من الدراما، بعيدًا عن القوالب التقليدية، وعقد جلسات عمل مع المنتج أنور الصباح والمخرج أحمد خالد موسى، بهدف تقديم عمل درامي اجتماعي كلاسيكي يعتمد على الأداء التمثيلي القوي للأبطال والنجوم.

واختتم عمرو سعد تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يسعى لتقديم عمل له تأثير حقيقي في المجتمع، بعيدًا عن الاعتماد على العناصر التقليدية مثل الإثارة أو الأكشن، متابعًا: "كنت عايز أقدم حاجة تكون أعلى نسبة تأثير في المجتمع".

أبطال مسلسل "إفراج"

مسلسل إفراج مستوحى من قصة حقيقية، من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين بينهم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، وعبدالعزيز مخيون، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب والطفل آسر.

