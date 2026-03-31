جنايات الإسكندرية تؤيد إعدام زوجة وعشيقها قتلا الزوج بالعامرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

07:24 م 31/03/2026

محاكمة تعبيرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، بتأييد حكم أول درجة بالإعدام شنقاً بحق المتهم "ن. ع. ع" والمتهمة "ا. ح. ع"، لإدانتهما بقتل زوج الأخيرة عمدا مع سبق الإصرار، بعد علاقة غير شرعية أسفرت عن حمل المتهمة سفاحا.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد عبد العزيز مدكور، والمستشار حسام نزيه عبده، وسكرتارية كيرلس الراوي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8117 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، حين استغل المتهمان انشغال المجني عليه "ع. ع. ش" في عمله وبحثه عن لقمة العيش، لتنشأ بينهما علاقة محرمة داخل مسكن الزوجية برضاء الزوجة.

وعقب اكتشاف المتهمة حملها سفاحًا من العشيق، قررا التخلص من الزوج نهائياً ليفسحا الطريق لمشروعهما الآثم.

حيلة "عامل الأرضية" والتخدير خلسةً

وتبين أن المتهمة وضعت خطة غادرة بتقديم عشيقها لزوجها بصفته عاملاً يرغب في إصلاح أرضية المسكن، حتى يألف الزوج وجهه، وفي ليلة التنفيذ، قدمت الزوجة لزوجها مشروبا وضعت فيه عقاقير منومة خلسةً.

وبمجرد شعور المجني عليه بالإعياء وترنحه، حثه العشيق على الخروج لاستنشاق الهواء، وهناك انقض عليه وكتم أنفاسه حتى خارت قواه تماما.

جوال في المصرف المائي

وللتأكد من وفاته، قام العشيق بسحب رأس الزوج وقيدها جبراً داخل مصرف مائي بجوار المسكن حتى تيقن من انقطاع أنفاسه، ثم وضعه داخل جوال.

واستعان المتهمان بشخص ثالث لنقل الجثمان عبر عربة جر وإلقائه في مصرف مائي ناءٍ بعيداً عن الأنظار، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف لغز اختفائه وضبط الجناة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة تفصيليا، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية التي انتهت بتأييد عقوبة الإعدام.

