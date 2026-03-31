أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المضي قدمًا في مشروع إحياء وتطوير مكتبة البلدية بمجمع دمنهور الثقافي، وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل يليق بتاريخها العريق.

بروتوكول تعاون

استقبل الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وذلك في إطار الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة ووزارة الثقافة خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي لأعمال التطوير.

خطة تطوير شاملة للمكتبة

استعرض اللقاء آليات التعاون المشترك، والتي تشمل تنفيذ أعمال ترميم وصيانة شاملة للمكتبة، إلى جانب فهرسة وتصنيف مقتنياتها من الكتب والمخطوطات والخرائط النادرة، فضلًا عن الكتالوجات وألبومات الصور التي تضم نسخًا فريدة على مستوى العالم، وذلك وفق أحدث النظم العلمية والتقنية.

تتضمن خطة التطوير تنفيذ برنامج متكامل لترميم المطبوعات النادرة على مراحل مختلفة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بالمكتبة، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.

جولة داخل المكتبة

أجرى نائب المحافظ ورئيس دار الكتب جولة تفقدية داخل أروقة المكتبة، لمتابعة حالتها الراهنة، والاطلاع على الكنوز الثقافية التي تحتضنها، إلى جانب تفقد القاعات المختلفة لبحث سبل تطويرها وتجهيزها بالشكل الأمثل.

أعرب رئيس دار الكتب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع محافظة البحيرة في تنفيذ مشروعات ثقافية مستقبلية، مؤكدًا تنفيذ خطة التطوير وفق مراحل مدروسة للحفاظ على التراث الوثائقي وإتاحته للأجيال القادمة.

أشاد نائب المحافظ بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتنفيذ المشروع وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحه.

وجهت محافظ البحيرة الشكر لوزير الثقافة، لسرعة الاستجابة والاهتمام بالمشروع، مؤكدة أن تطوير مكتبة البلدية يمثل نقلة نوعية في العمل الثقافي بالمحافظة، ويسهم في استعادة دورها الريادي كمركز إشعاع ثقافي ومعرفي يخدم مختلف الفئات العمرية.