أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منح إجازة استثنائية يوم غدٍ الأربعاء، لبعض فئات الموظفين، وذلك نظرًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويأتي القرار بالتزامن مع قرارات وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد غدًا الأربعاء للحفاظ على سلامة الطلاب.

الفئات المستحقة للإجازة الاستثنائية

وشمل قرار محافظ الإسكندرية منح الإجازة لكل من الموظفين المعينين ضمن نسبة 5%، والموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا.

استثناء القيادات وأطقم الطوارئ

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على استثناء القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات من هذا القرار، وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية، وذلك لضمان استمرار متابعة تداعيات حالة الطقس ميدانيًا عبر "غرفة العمليات الرئيسية والسيطرة" والتعامل الفوري مع أي طوارئ.



وأكد المهندس أيمن عطية أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.