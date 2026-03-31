إعلان

بسبب الطقس السيئ.. إجازة استثنائية غدًا لبعض الموظفين في الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

07:07 م 31/03/2026

المهندس أيمن عطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منح إجازة استثنائية يوم غدٍ الأربعاء، لبعض فئات الموظفين، وذلك نظرًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويأتي القرار بالتزامن مع قرارات وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد غدًا الأربعاء للحفاظ على سلامة الطلاب.

الفئات المستحقة للإجازة الاستثنائية

وشمل قرار محافظ الإسكندرية منح الإجازة لكل من الموظفين المعينين ضمن نسبة 5%، والموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا.

استثناء القيادات وأطقم الطوارئ

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على استثناء القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات من هذا القرار، وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية، وذلك لضمان استمرار متابعة تداعيات حالة الطقس ميدانيًا عبر "غرفة العمليات الرئيسية والسيطرة" والتعامل الفوري مع أي طوارئ.


وأكد المهندس أيمن عطية أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)