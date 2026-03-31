خريطة الأمطار في دمياط غداً الأربعاء

تستعد محافظة دمياط غداً الأربعاء لاستقبال موجة من التقلبات الجوية تتسم بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متفرقة، حيث كشفت التحديثات الأخيرة لخرائط الطقس عن "خريطة زمنية" دقيقة لمواعيد ذروة الأمطار ونشاط الرياح التي ستشهدها المحافظة الساحلية.

المرحلة الأولى: بداية الأمطار (11 صباحاً - 2 ظهراً)

وتشير البيانات المنشورة على موقع "موقع Weather.com"، إلى أنه بعد ساعات طويلة من الغيوم الكثيفة، تبدأ أولى ملامح عدم الاستقرار الفعلي فى حالة الطقس بمحافظة دمياط مع دخول ساعات الظهيرة، ففي 11 صباحاً من المتوقع أن تبدأ زخات مطرية خفيفة بنسبة احتمالية 34%، وفي 12 ظهراً تزداد حدة الهطول لتصبح أمطاراً خفيفة مؤكدة بنسبة 61%.

وتستمر الزخات المطرية فى الفترة بين 1 - 2 ظهرًا بنسبة تتراوح بين 59% و45%، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 21° مئوية (70° فهرنهايت).

المرحلة الثانية: "الذروة القصوى" (6 مساءً - 9 مساءً)

تشير البيانات إلى أن الفترة المسائية ستكون هي "الأصعب" والأكثر غزارة من حيث كمية الأمطار، حيث تتوزع كالتالي:

6 مساءً: تسجل دمياط أعلى معدل لهطول الأمطار خلال اليوم بنسبة تصل إلى 78%، وهي أمطار مستمرة ومؤثرة.

7 مساءً - 8 مساءً: يستمر الهطول بنسبة عالية تتراوح بين 64% و61%.

9 مساءً: تبدأ الموجة في الانحسار تدريجياً وتتحول إلى زخات متفرقة بنسبة 42%.

نشاط الرياح ودرجات الحرارة

وفقاً للبيانات، تنشط الرياح الشرقية الجنوبية بشكل ملحوظ خلال المساء؛ حيث ترتفع سرعتها من 7 أميال في الظهيرة لتصل إلى 18 ميلاً في الساعة في تمام التاسعة مساءً، مما سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس تزامناً مع هطول الأمطار. أما درجات الحرارة فستظل مستقرة نسبياً عند 20° مئوية (68° فهرنهايت) خلال الليل.

خريطة سقوط الأمطار فى المحافظات وشدتها

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية، تتضمن سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب بيان الأرصاد تشهد مناطق: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، فرص سقوط أمطار متوسطة تغزر مع تقدم ساعات النهار، وتكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، فيما تشهد مناطق : الغربية، المنوفية، الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال محافظة البحر الأحمر، جنوب سيناء، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً، وتزداد شدتها وتغزر مساءً وحتى صباح الخميس على فترات متقطعة.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين إلى تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، والقيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق السريعة، ومتابعة التحديثات الدورية الصادرة عن هيئة الأرصاد.

