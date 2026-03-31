قررت النيابة العامة بمركز إيتاي البارود، اليوم الثلاثاء، حبس طالب بالصف الأول الثانوي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن زميله بآلة حادة مما أدى إلى وفاته، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

تفاصيل الواقعة

نشب خلاف بين طالبين بمنطقة المدارس بمدينة إيتاي البارود، عقب خروجهما من المدرسة، وتطور إلى مشاجرة، أقدم خلالها أحدهما على طعن الآخر بآلة حادة، ليسقط غارقًا في دمائه ويفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بشارع المدارس، ووجود ضحية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لموقع الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة محمد كرم عبد الرؤوف، 17 عام، مقيم بمدينة إيتاي البارود.

جهود البحث والتحريات

كشفت التحريات أن مرتكب الواقعة صديق المجني عليه وزميله في الدراسة، وذلك عقب فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى مشاجرة، استل خلالها المتهم آلة حادة وسدد طعنة أودت بحياة زميله.

ضبط المتهم

تمكن ضباط مباحث مركز إيتاى البارود من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات بينهما، وجرى ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة وتحريزها.

الإجراءات القانونية

نقل الجثمان إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.