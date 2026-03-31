خريطة الأمطار في كفر الشيخ غداً الأربعاء.. أصعب ساعتين في موجة التقلبات

تستعد عروس البحر المتوسط، محافظة الإسكندرية، لاستقبال موجة من التقلبات الجوية غداً الأربعاء 1 أبريل، حيث تشير البيانات الصادرة عن موقع "Weather.com" إلى تحول جذري في حالة الطقس يبدأ مع ساعات الصباح المتأخرة، متمثلاً في هطول أمطار متفاوتة الشدة تمتد حتى ساعات المساء.

التسلسل الزمني لفرص سقوط الأمطار

توضح خرائط الطقس على موقع "Weather.com" أن الإسكندرية ستشهد يوماً مطيراً، وفق الجدول الزمني التالي:

فترة الصباح الباكر (حتى 8 صباحاً)

تسود أجواء غائمة كلياً مع درجات حرارة منخفضة نسبياً عند 16° مئوية (61° فهرنهايت)، مع استقرار مؤقت في الرؤية والرياح.

بداية الهطول (9 صباحاً - 10 صباحاً)

تبدأ أولى الزخات المطرية الخفيفة في تمام الساعة التاسعة صباحاً بنسبة احتمالية 30%، تزداد حدتها سريعاً لتصبح أمطاراً خفيفة مؤكدة بنسبة 68% عند العاشرة صباحاً.

ذروة الأمطار (11 صباحاً - 2 ظهراً)

تدخل المدينة في ذروة الحالة الجوية؛ حيث تتحول الأمطار إلى غزيرة ومستمرة بنسبة احتمالية تصل إلى 73%، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 21° مئوية (71° فهرنهايت).

الموجة الثانية (4 عصراً - 7 مساءً)

بعد هدوء نسبي قصير، تعاود الأمطار الهطول بقوة مرة أخرى في تمام الرابعة عصراً بنسبة 72%، وتستمر في صورة زخات متفرقة حتى السابعة مساءً.

حالة الرياح ودرجات الحرارة

وفقاً للبيانات، تنشط الرياح بشكل ملحوظ خلال المساء؛ حيث تتحول من رياح هادئة صباحاً إلى رياح جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 17 ميلاً في الساعة بحلول الساعة السابعة مساءً، مما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة في المناطق الساحلية.

وتسجل درجات الحرارة ثباتاً نسبياً خلال ساعات النهار عند 71° فهرنهايت، بينما تنخفض ليلاً لتصل إلى 67° فهرنهايت مع بقاء الغطاء السحابي كثيفاً طوال ساعات الليل.

توصيات للمواطنين

ونظراً لطول فترة هطول الأمطار المتوقعة (والتي تتجاوز 10 ساعات متفرقة)، يوصى خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة نوعاً ما، وتوخي الحذر أثناء القيادة على طريق الكورنيش والطريق الصحراوي بسبب احتمالية تجمع مياه الأمطار وانخفاض الرؤية الأفقية خلال فترات الهطول الغزير.

ومن المتوقع أن تبدأ حدة التقلبات في الانحسار تدريجياً بعد الساعة الثامنة مساءً، مع بقاء الأجواء غائمة كلياً حتى نهاية اليوم.

خريطة سقوط الأمطار فى المحافظات وشدتها

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية، تتضمن سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب بيان الأرصاد تشهد مناطق: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، فرص سقوط أمطار متوسطة تغزر مع تقدم ساعات النهار، وتكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، فيما تشهد مناطق : الغربية، المنوفية، الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال محافظة البحر الأحمر، جنوب سيناء، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً، وتزداد شدتها وتغزر مساءً وحتى صباح الخميس على فترات متقطعة.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين إلى تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، والقيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق السريعة، ومتابعة التحديثات الدورية الصادرة عن هيئة الأرصاد.