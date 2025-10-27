721 منشأة.. بيان من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور



أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لمحمد جبران، وزير العمل، عن نتائج أعمالها خلال أسبوع واحد فقط، في الفترة من 15 حتى 22 أكتوبر الجاري.



يأتي ذلك؛ في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بتكثيف حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.



وأوضح بيان اللجنة اليوم، أن الحملات الميدانية شملت 721 منشأة في مختلف المحافظات، حيث أسفرت عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى منح مهلة لـ390 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل وفقًا لأحكام القانون الجديد.



وأكدت اللجنة، أن هذه الحملات تأتي ضمن المتابعة الدورية التي تنفذها وزارة العمل لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المنشآت المخالفة، مع مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال المتضررين.



وأشارت إلى أن الوزير محمد جبران وجّه منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، فيما تركز المرحلة الحالية على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتصويب عقود العمل، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية.



في سياق متصل، شدد وزير العمل، على أن الهدف من تطبيق القانون الجديد هو تحقيق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تصون حقوق العمال وتضمن استقرار علاقات العمل، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه في دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني.



