وقف الإجازات ونشر النافوري.. الإسكندرية تتأهب لمواجهة موجة الأمطار

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:37 م 31/03/2026

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعاتها، تزامنًا مع توقعات بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارًا من اليوم، وذلك للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

ودفعت الشركة بعدد كبير من السيارات والبدالات ومعدات رفع المياه (النافوري) بمختلف أنحاء المحافظة منذ الساعة السابعة صباحًا، مع انتشار فرق العمل ميدانيًا بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي طوارئ.

منع الإجازات بشركة الصرف الصحي

وقررت الشركة وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين بقطاعات الطوارئ والتشغيل، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، وتخفيض مناسيب البيارات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمناسيب المصارف على مدار الساعة لضمان جاهزية الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار.

فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة

من جانبه، أوضح المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن فرق الطوارئ منتشرة على مدار 24 ساعة، مع تواجد جميع القيادات المعنية ميدانيًا لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو بلاغات ترد من المواطنين.

وأضاف قنديل، أن الشركة تخصص الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ في مختلف مناطق المحافظة.

فترات سقوط الأمطار

وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين توخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وتجنب إلقاء المخلفات في الشوارع أو داخل شنايش الأمطار، لما تسببه من انسداد للشبكات وتعطيل كفاءة تصريف المياه.

وأهابت بالمواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء التقلبات الجوية، خاصة مع نشاط الرياح، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإعلانية غير المثبتة جيدًا، وتجنب السير أو الوقوف في أماكن تجمعات المياه، حفاظًا على سلامتهم.

فيديو قد يعجبك



"بالزي الفرعوني".. محمد صلاح يثير الجدل بالظهور مع بيكهام.. ما القصة؟
رياضة محلية

"بالزي الفرعوني".. محمد صلاح يثير الجدل بالظهور مع بيكهام.. ما القصة؟
"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي
رياضة محلية

"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
ليلة دامية على إيران.. أمريكا تضرب مدينة البحوث النووية في طهران "فيديو-
شئون عربية و دولية

ليلة دامية على إيران.. أمريكا تضرب مدينة البحوث النووية في طهران "فيديو-
وفاة هالة مصطفى رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية
أخبار مصر

وفاة هالة مصطفى رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة