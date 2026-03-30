تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة المنصورة، في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل الصرح الثقافي وتعزيز دوره في خدمة الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة.

تطوير شامل لمنظومات الحماية والخدمات

شملت جولة المحافظ متابعة الأعمال الجارية لتحديث منظومة الحماية المدنية، وأنظمة الحريق، إلى جانب تطوير منظومة الإضاءة والصوتيات داخل القصر، بما يواكب أحدث المعايير الفنية ويضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة للأنشطة الثقافية.

التأكيد على الالتزام بالمواصفات

أكد طارق مرزوق أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، مع ضرورة التقيد الكامل بالمواصفات والتصميمات الفنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن قصر ثقافة المنصورة يمثل قيمة ثقافية وتاريخية كبيرة لأبناء الدقهلية.

صيانة مستمرة للحفاظ على التطوير

شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لقاعة القصر والمسرح، للحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير، وضمان استدامة كفاءة المنشأة، بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة وريادتها الثقافية.

تطوير الحدائق والمساحات الخضراء

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير الحدائق الداخلية بالقصر، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء وتحسين منظومة الإضاءة بها، لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتوفير بيئة مناسبة للزوار.

متابعة ميدانية مستمرة

أوضح المحافظ أنه يتابع بشكل شخصي ومستمر سير العمل من خلال الجولات المفاجئة، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى جودة ممكنة، وتحقيق أقصى استفادة من القصر بعد تطويره، بما يسهم في إحياء النشاط الثقافي بالمحافظة.