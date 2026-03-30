إعدام 300 شيشة في الإسكندرية.. والمحافظ: لا تهاون مع المخالفين -صور

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة حالة النصب التذكاري لشهداء قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، والذي يخلّد بطولات أبناء القرية في التصدي للحملة الفرنسية عام 1799، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 18 أبريل من كل عام.

مشاركة قيادات تنفيذية وبرلمانية

ورافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى نواب رئيس المركز.

وخلال تفقد الموقع، أصدر المحافظ توجيهات بتنفيذ مجموعة من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، شملت تهذيب وتقليم الأشجار والحشائش، وتنسيق المساحات الخضراء، وطلاء البلدورات، بما يضمن تحسين المظهر العام وإبراز المكان بصورة حضارية تليق بقيمته التاريخية. كما شدد على ضرورة الاهتمام الدوري بالنظافة والصيانة للحفاظ على الطابع الجمالي للنصب.

رصف الطريق المؤدي للنصب

كما وجه اللواء محمد علوان بالإسراع في استكمال أعمال رصف الطريق الواصل إلى النصب التذكاري، لتسهيل حركة المواطنين والزائرين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة تنفيذ الأعمال لضمان توفير وصول آمن وميسر للموقع.

وأكد المحافظ أن النصب التذكاري لشهداء بني عدي يمثل رمزًا وطنيًا يوثق معاني التضحية والفداء، ويخلد ذكرى أبطال قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، لافتًا إلى اهتمام المحافظة المستمر بتطوير وصيانة المواقع التاريخية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط إلى تكثيف الجهود في مختلف القطاعات، واستمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، باعتباره مناسبة وطنية تجدد روح الانتماء وتعزز مسيرة البناء والتنمية.