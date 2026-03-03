استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، السفينة العملاقة WEN JING KOU، والتي تُعد من أكبر سفن الرورو (Ro-Ro) العاملة بالغاز الطبيعي المسال (LNG) على مستوى العالم.

وأنهى الميناء أعمال التراكي والتأمين وفق أعلى المعايير الفنية والملاحية، بإشراف مباشر من قيادات الحركة والخدمات البحرية، وبمشاركة مرشدي الهيئة وقاطرات الإرشاد، بما يضمن سلامة السفينة والطاقم وكفاءة التشغيل.

سفن نقل السيارات

وتتميز السفينة WEN JING KOU التي يصل طولها إلى 200 متر بغاطس أكثر من 9 متر بقدرات تشغيلية متقدمة، حيث تنتمي لفئة سفن نقل السيارات والشاحنات (PCTC) ذات السعات الكبيرة والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 9000 سيارة.

وتعمل السفينة بنظام دفع مزدوج يعتمد على الغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمعايير البيئية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وهو ما يتماشى مع توجهات مصر نحو دعم النقل البحري الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية بالموانئ.

منظومة الإرشاد بميناء الإسكندرية

كان اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، في استقبال السفينة على رصيف 9، أحد الأرصفة المتعددة المتخصص في تداول بضائع الرورو.

وأكد رئيس ميناء الإسكندرية، أن نجاح استقبال هذه السفينة الحديثة يعكس كفاءة البنية التحتية لميناء الإسكندرية، وتطور منظومة الإرشاد والقطر والتراكي، فضلًا عن جاهزية الأرصفة لاستقبال السفن ذات الحمولات والأحجام الكبيرة وكذا الارصفه المتخصصه مثل ارصفه الرورو، وذلك بما يدعم مكانة الميناء كمركز محوري لحركة التجارة الدولية في البحر المتوسط.