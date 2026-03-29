أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة لعدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة التصدير، وذلك برفقة الدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

تفقد عدد من الشركات الصناعية

شملت الجولة زيارة عدد من الشركات الصناعية، حيث استهلها المحافظ بتفقد شركة "الزهراء" المتخصصة في تعبئة الموالح والفواكه للتصدير، كما زار شركة "غازي لاند" لإنتاج أجبان الموتزاريللا، وشركة "فارما زاد" لإنتاج المكملات الغذائية، بالإضافة إلى شركة "جلوبال فروتس" المتخصصة في تجميد الفواكه وإنتاج العصائر للتصدير.

الإشادة بجودة المنتجات وتوفير فرص العمل

وخلال تفقد خطوط الإنتاج، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول معدلات التشغيل، مشيدًا بجودة المنتجات التي تضاهي المعايير العالمية ويتم تصديرها للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هذه الصناعات تمثل إضافة قوية للاقتصاد المحلي وتسهم في توفير فرص عمل للشباب، كما حرص على لقاء العاملين والاطمئنان على بيئة العمل، مشددًا على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

تعزيز المكون المحلي وتقليل التكاليف

وأكد المحافظ أهمية تعظيم نسبة المكونات والمنتجات ذات المنشأ القليوبي في عمليات التصنيع، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات، إلى جانب تشجيع المزارعين على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعزيز استدامتها.

منافذ بيع بأسعار مخفضة للمواطنين

وفي إطار دعم المواطنين، وجه محافظ القليوبية بسرعة التنسيق بين إدارة المنطقة الاستثمارية والمحافظة لإنشاء منافذ بيع ثابتة بمختلف مدن المحافظة، لطرح منتجات هذه المصانع بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية.