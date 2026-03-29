إعلان

إغلاق ميناء نويبع جنوب سيناء بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح

كتب : رضا السيد

03:12 م 29/03/2026

ميناء نويبع البحري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إغلاق ميناء نويبع نظرًا لتدهور الأحوال الجوية البحرية، حيث بلغت سرعة الرياح الجنوبية بين 28 و35 عقدة، وارتفاع الأمواج بين 4 و6 أمتار، ما تسبب في اضطراب شديد بحالة البحر.

وتم اتخاذ قرار إيقاف حركة الملاحة البحرية وجميع الأنشطة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة وحماية الأرواح والممتلكات.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم، على رفع درجة الاستعداد في جميع الموانئ والتأكد من سلامة العلامات الملاحية في مداخل ومخارج الموانئ، مع متابعة التحديثات المناخية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات للتعامل مع أي طارئ محتمل، ومنع أي أنشطة بحرية حتى تحسن الأحوال الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء ميناء نويبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اضطراب البحر توقف الملاحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

