أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إغلاق ميناء نويبع نظرًا لتدهور الأحوال الجوية البحرية، حيث بلغت سرعة الرياح الجنوبية بين 28 و35 عقدة، وارتفاع الأمواج بين 4 و6 أمتار، ما تسبب في اضطراب شديد بحالة البحر.

وتم اتخاذ قرار إيقاف حركة الملاحة البحرية وجميع الأنشطة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة وحماية الأرواح والممتلكات.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم، على رفع درجة الاستعداد في جميع الموانئ والتأكد من سلامة العلامات الملاحية في مداخل ومخارج الموانئ، مع متابعة التحديثات المناخية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات للتعامل مع أي طارئ محتمل، ومنع أي أنشطة بحرية حتى تحسن الأحوال الجوية.