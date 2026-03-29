أنهت محافظة الأقصر استعداداتها النهائية لانطلاق الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء اليوم الأحد، في حفل افتتاح يقام داخل معبد الأقصر، بحضور رسمي وفني رفيع المستوى.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الاستقبال في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ضفاف نهر النيل، حيث يستقل الضيوف مراكب نيلية تقليدية في مشهد احتفالي مميز، قبل التوجه إلى موقع الحفل الذي تنطلق فعالياته الرسمية في الساعة السابعة مساءً.

ويقدم حفل الافتتاح الفنانة ياسمين الهواري والإعلامية السودانية تسنيم رابح، بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر، إلى جانب الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان.

وتتضمن فعاليات الحفل تكريم عدد من نجوم الفن المصري، من بينهم الفنان خالد الصاوي، الفنانة ريهام عبد الغفور، والمخرج محمد أمين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية.

كما يشهد الافتتاح حضورًا واسعًا من نجوم وصناع السينما، من أبرزهم يسرا، بسمة، أحمد فتحي، صبري فواز، سلوى محمد علي، إلى جانب عدد من النقاد والمتخصصين.

ويشارك في المهرجان نخبة من السينمائيين الأفارقة، من بينهم داني كوياتي ونتشافيني وجمال سويسي، فيما يتولى الإخراج المسرحي للحفل الفنان هيثم الخميسي، والإخراج التلفزيوني داليا سالم.

ويعد المهرجان منصة ثقافية وفنية هامة لدعم السينما الأفريقية، وتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والدول الأفريقية، بالإضافة إلى تكريم وتقدير نجوم الفن الذين ساهموا في إثراء الحركة السينمائية.