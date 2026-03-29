محافظ جنوب سيناء يبحث حل مشكلات المستثمرين وتسريع ملفات التصالح

كتب : رضا السيد

02:22 م 29/03/2026

اللواء إسماعيل كمال

عقد اللواء إسماعيل كمال، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا مع المهندسة نجلاء محمد عبد الحافظ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان ومشكلات المستثمرين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مشكلات الشركات والمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتقنين الأراضي والتخصيص، والتراخيص، وملفات التصالح، مع بحث سبل إيجاد حلول عملية وسريعة لها.

ووجّه المحافظ بضرورة عقد اجتماعات دورية تشمل المستثمرين وكافة الإدارات المعنية، للوقوف على التحديات مباشرة وضمان سرعة إيجاد حلول مناسبة، كما استعرض موقف ملف التصالح الحالي وآليات التعامل مع المعوقات التي تواجه المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا على أهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء الملفات في أقرب وقت ممكن.

وطالب المحافظ بالوصول إلى المواطنين بكافة الوسائل المتاحة، عبر إرسال خطابات بعلم الوصول، والتواصل الهاتفي، والزيارات الميدانية، إلى جانب الاستعانة بالمساجد ووسائل الإذاعة المحلية، ونشر الكشوفات على البوابة الإلكترونية للمحافظة والمدن، لتوعيتهم بأهمية استكمال ملفات التصالح وتجنب الإجراءات القانونية.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار العمراني والتنمية الشاملة على أرض المحافظة.

جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء المستثمرون ملفات التصالح الإسكان

