إعلان

انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:03 م 29/03/2026

انقطاع الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من القرية.

وبدأ الانقطاع منذ نحو الساعة 12 ظهرًا واستمر أكثر من ساعتين ونصف، دون صدور أي بيان رسمي من الجهات المختصة يوضح أسباب الانقطاع أو المدة المتوقعة لإعادة التغذية الكهربائية.

وأدى الانقطاع إلى إزعاج الأهالي وتعطيل بعض الأعمال المنزلية والتجارية، في وقت طالب فيه السكان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانقطاعات المفاجئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقطاع الكهرباء المنوفية الباجور ترشيد الطاقة مجلس الوزراء

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

