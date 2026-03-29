شهدت قرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من القرية.

وبدأ الانقطاع منذ نحو الساعة 12 ظهرًا واستمر أكثر من ساعتين ونصف، دون صدور أي بيان رسمي من الجهات المختصة يوضح أسباب الانقطاع أو المدة المتوقعة لإعادة التغذية الكهربائية.

وأدى الانقطاع إلى إزعاج الأهالي وتعطيل بعض الأعمال المنزلية والتجارية، في وقت طالب فيه السكان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانقطاعات المفاجئة.