بلاغ بتسمم غذائي في بني سويف.. وتحرك عاجل من "سلامة الغذاء"

كتب : أحمد جمعة

03:06 م 29/03/2026 تعديل في 03:20 م

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، إنها تلقت إخطارًا بوجود حالات اشتباه تسمم غذائي بمحافظة بني سويف، يُرجح ارتباطها بتناول وجبات من إحدى المنشآت الغذائية.

وبحسب بيان اليوم، فعلى الفور، تم تشكيل لجنة مختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وانتقلت إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص الميداني اللازم.

تفاصيل حملة "سلامة الغذاء" ببني سويف
أسفرت المعاينة عن أن المنشأة تعمل دون ترخيص، كما تم رصد عدد من المخالفات الجسيمة للاشتراطات الصحية واشتراطات سلامة الغذاء، من بينها تداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى ظهرت عليها علامات فساد واضحة، بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

كما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت منتجات منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على نتائج الفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والتي تضمنت تحرير محضر بالمخالفات، وإصدار قرار بالغلق الإداري للمنشأة محل الواقعة، إلى جانب إخطار الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

طرق الإبلاغ عن مخالفات سلامة الغذاء
وأهابت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط (https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx)، أو من خلال الخط الساخن: 16528.

كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استدعاء رئيس الوزراء.. هجوم برلماني على وزارة البترول بسبب أسطوانات البوتاجاز
أخبار مصر

استدعاء رئيس الوزراء.. هجوم برلماني على وزارة البترول بسبب أسطوانات البوتاجاز
روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
أجنبي

روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
ميكي ماوس.. 8 معلومات عن أشهر فأر كرتوني في العالم
علاقات

ميكي ماوس.. 8 معلومات عن أشهر فأر كرتوني في العالم
انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية
أخبار المحافظات

انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية
مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
أخبار السيارات

مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"