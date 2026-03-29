إعلان

محافظ المنوفية يسلّم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستوفين للشروط

كتب : أحمد الباهي

02:29 م 29/03/2026

اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سلّم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأحد، 6 عقود تقنين نهائية جديدة لعدد من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية والحصول على موافقات الجهات المعنية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وبحضور المستشار القانوني للمحافظة ومدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ومدير منظومة التقنين الإلكترونية بالديوان العام.

تسليم عقود للمستوفين للشروط

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين الجادين، وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

التحول الرقمي في التقنين

وأوضح المستشار القانوني للمحافظة أن الدولة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، كخطوة مهمة نحو التحول الرقمي، حيث تتيح للمواطن تسجيل بيانات قطعة الأرض واستكمال الإجراءات إلكترونيًا، بدءًا من الرفع المساحي وحتى سداد رسوم الفحص والمعاينة، بما يضمن الدقة والشفافية وسرعة الإنجاز.

تسهيلات للمواطنين الجادين

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للانتهاء من ملف التقنين بالكامل، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، مناشدًا غير الجادين بسرعة استكمال إجراءاتهم للاستفادة من التسهيلات المتاحة.

حسم ضد التعديات

وشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

دعم مسار التنمية

وأكد محافظ المنوفية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يمثل إضافة مهمة لدعم خطط التنمية بالمحافظة، لما له من مردود إيجابي في تحقيق الاستقرار القانوني وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يخدم الصالح العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية تقنين أراضي أملاك الدولة المنصة الوطنية عقود تقنين

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

