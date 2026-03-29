إعلان

اشتباه جنائي يوقف إجراءات دفن سيدة في قرية زنارة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:12 م 29/03/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفيت سيدة تُدعى "هناء.ن.أ، تبلغ من العمر 26 عامًا، في ظروف غامضة، حيث كانت تقيم مع زوجها بمحافظة الشرقية، بينما تعود أصول أسرتها إلى قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

نقل الجثمان وطلب تصريح دفن

نُقل جثمان المتوفاة إلى مسقط رأس أسرتها بقرية زنارة، تمهيدًا لدفنها بمقابر العائلة، حيث توجه الزوج ووالداها إلى الجهات المختصة لاستخراج تصريح الدفن.

اشتباه صحي يوقف إجراءات الدفن

أثار توقيع الكشف الطبي من قبل مفتش الصحة شكوكًا حول وجود شبهة جنائية في الوفاة، ما دفعه إلى إيقاف إجراءات استخراج تصريح الدفن.

إحالة للطب الشرعي والتحقيق

أُحيل الجثمان إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بشكل دقيق، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة غامضة المنوفية زنارة الطب الشرعي شبهة جنائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استدعاء رئيس الوزراء.. هجوم برلماني على وزارة البترول بسبب أسطوانات البوتاجاز
أخبار مصر

استدعاء رئيس الوزراء.. هجوم برلماني على وزارة البترول بسبب أسطوانات البوتاجاز
الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة
علاقات

الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة

"كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم حسم
حوادث وقضايا

"كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم حسم
اكتشفها على ظهرك.. علامة تكشف أن كليتيك في خطر
نصائح طبية

اكتشفها على ظهرك.. علامة تكشف أن كليتيك في خطر

مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
أخبار السيارات

مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"