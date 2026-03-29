توفيت سيدة تُدعى "هناء.ن.أ، تبلغ من العمر 26 عامًا، في ظروف غامضة، حيث كانت تقيم مع زوجها بمحافظة الشرقية، بينما تعود أصول أسرتها إلى قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

نقل الجثمان وطلب تصريح دفن

نُقل جثمان المتوفاة إلى مسقط رأس أسرتها بقرية زنارة، تمهيدًا لدفنها بمقابر العائلة، حيث توجه الزوج ووالداها إلى الجهات المختصة لاستخراج تصريح الدفن.

اشتباه صحي يوقف إجراءات الدفن

أثار توقيع الكشف الطبي من قبل مفتش الصحة شكوكًا حول وجود شبهة جنائية في الوفاة، ما دفعه إلى إيقاف إجراءات استخراج تصريح الدفن.

إحالة للطب الشرعي والتحقيق

أُحيل الجثمان إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بشكل دقيق، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة.