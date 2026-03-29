المئات في إسرائيل يتظاهرون ضد الحرب على إيران

خرج المئات من الإسرائيليين، في مظاهرات حاشدة في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، اعتراضًا على الحرب التي تشنها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران، والتي دخلت شهرها الثاني.

وحسب وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في 20 موقعا بإسرائيل من أبرزها مدينة تل أبيب وضواحيها ومدينتي حيفا والقدس قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.

ورفع المشاركون صورًا لأطفال قُتلوا منذ اندلاع الحرب في إيران ولبنان وإسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، في رسالة احتجاج على توسع رقعة الصراع وعدم اتخاذ الحكومة خطوات لوقف القتال.

وأظهرت لقطات بثها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد اعتداء قوات الأمن الإسرائيلية على المتظاهرين بالضرب، وسط حالة من الفوضى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الشرطة اعتقلت 13 متظاهرًا خلال الفعالية المركزية في ساحة "هبيما"، بزعم "إخلالهم بالنظام العام وعدم امتثالهم لتعليمات عناصر الشرطة".

وقال منظمو الاحتجاج إن السكان يتعرضون للقصف من دون إنذار كافٍ، في وقت ينشغل فيه الائتلاف الحاكم بتوسيع صلاحياته، وفق تعبيرهم.