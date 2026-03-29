غضب في إسرائيل.. المئات يتظاهرون ضد الحرب والشرطة تحاول الفض بالعنف (فيديو)

كتب : وكالات

02:43 م 29/03/2026

المئات في إسرائيل يتظاهرون ضد الحرب على إيران

خرج المئات من الإسرائيليين، في مظاهرات حاشدة في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، اعتراضًا على الحرب التي تشنها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران، والتي دخلت شهرها الثاني.

وحسب وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في 20 موقعا بإسرائيل من أبرزها مدينة تل أبيب وضواحيها ومدينتي حيفا والقدس قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.

ورفع المشاركون صورًا لأطفال قُتلوا منذ اندلاع الحرب في إيران ولبنان وإسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، في رسالة احتجاج على توسع رقعة الصراع وعدم اتخاذ الحكومة خطوات لوقف القتال.

وأظهرت لقطات بثها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد اعتداء قوات الأمن الإسرائيلية على المتظاهرين بالضرب، وسط حالة من الفوضى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الشرطة اعتقلت 13 متظاهرًا خلال الفعالية المركزية في ساحة "هبيما"، بزعم "إخلالهم بالنظام العام وعدم امتثالهم لتعليمات عناصر الشرطة".

وقال منظمو الاحتجاج إن السكان يتعرضون للقصف من دون إنذار كافٍ، في وقت ينشغل فيه الائتلاف الحاكم بتوسيع صلاحياته، وفق تعبيرهم.

روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
اكتشفها على ظهرك.. علامة تكشف أن كليتيك في خطر

ميكي ماوس.. 8 معلومات عن أشهر فأر كرتوني في العالم
ما الذي فكر فيه الفريق كامل الوزير ليلة التعديل الوزاري؟
انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية

