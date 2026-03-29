رد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تساؤل الإعلامي عمرو أديب بشأن ما الذي يفكر فيه الوزراء ليلة التعديل الوزاري؟.

ما الذي فكر فيه الفريق كامل الوزير ليلة التعديل الوزاري؟

سأل عمرو أديب، خلال استضافة وزير النقل، في حلقة من برنامج الحكاية على إم بي سي مصر، قائلًا: ليلة التعديل الوزاري الوزير بيفكر إزاي؟.

أجاب الفريق كامل الوزير، قائلًا: "سواء أنا أو كل الوزراء اللي ممكن يكونوا قريبين مني نفسيًا وفكريًا وبتكلم معاهم كتير، كلنا بنكون هدفنا الرئيسي خدمة الوطن، إيه المجال اللي لو اتحطيت فيه هدي أكبر إنتاج عشان أخدم أهلي وبلدي وناسي".

وأضاف وزير النقل: "أنا بقول لحضرتك على نفسي أو القريبين مني، مفيش حد بيسعى لسلطة أو منصب أو جاه، أنا وكل اللي أعرفهم وقريب منهم، أنا لو اتحطيت وزير نقل هقدر أخدم الناس في الحتة دي ولا لأ؟، ويمكن الرئيس نوه للنقطة دي وقال اللي مش قادر يخدم بلده في تخصصه يعتذر".

كامل الوزير: هخدم بلدي لحد ما أموت

تابع كامل الوزير: "طيب لا أنا وزير نقل، ولا وزير صناعة، هفيد بلدي وأنا برا الوزارة لحد ما أموت، هفضل مدى الحياة أخدم بلدي في أي حتة، طالما أنا قادر على الخدمة، مش عشان وزير ولا نائب رئيس وزراء بخدم بلدي".

وواصل: "مكنتش قلقان أبدًا، لو أنا النهاردة مش وزير للنقل وقاعد في البيت، هسيب زمايلي؟، لأ والله، منصب الوزير شرف لأي حد ولكن مش أملة ولا حاجة، أملة بأمارة إيه، أكتر واحد بيتشتم في السوشيال ميديا كامل الوزير، ممكن أقول مش لاعب أنا ليه اتشتم رغم أن أنا من جوايا عامل شغل كويس جدًا".

اقرأ أيضًا:

أمطار وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة



