سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 29 مارس 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7860 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7957 جنيهًا.

الذهب اليوم..

سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6962 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5967 جنيهًا.



سعر جنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55696 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.