رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام الدراسة بعد موجة الأمطار- صور

كتب : أسامة علاء الدين

01:57 م 29/03/2026 تعديل في 01:59 م
    رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام الدراسة بعد موجة الأمطار (2)
    رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام الدراسة بعد موجة الأمطار (4)
    رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام الدراسة بعد موجة الأمطار (3)
    رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام الدراسة بعد موجة الأمطار (5)
    رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام الدراسة بعد موجة الأمطار (6)

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من كليات الجامعة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب في قاعات المحاضرات، خاصة بعد تعرض المحافظة صباح اليوم لموجة من الأمطار.

تسهيلات للطلاب في ظل الظروف الجوية

وجه الجيزاوي عمداء الكليات بالتجاوز عن تأخير الطلاب بعض الوقت في حضور المحاضرات، مراعاة لظروف الطقس، وضمان استمرار العملية التعليمية دون أي عوائق.

تأكيد على تأجيل الامتحانات لبعض المقررات

وكان رئيس الجامعة قد أعلن أن اليوم يوم عمل طبيعي، مشيرًا إلى التوجيه بتأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي لعدد من المقررات الدراسية التي كان من المخطط لها ببعض الكليات بسبب سوء الأحوال الجوية.

