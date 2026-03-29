يترقب العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، حيث يشهد شهر أبريل المقبل منح الموظفين يومين إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بجانب عطلات نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي أيام الراحة خلال الشهر إلى 10 أيام.

إجازة شم النسيم 2026

يحصل الموظفون على يوم الاثنين 13 أبريل 2026 بمناسبة الاحتفال بـ"شم النسيم"، وهو يوم إجازة رسمية بأجر كامل لجميع العاملين.

عيد تحرير سيناء

اليوم الثاني من الإجازات الرسمية هو السبت 25 أبريل 2026 بمناسبة الاحتفال بـ "عيد تحرير سيناء"، ومن المتوقع أن يتضمن قرار مجلس الوزراء إمكانية ترحيل الإجازة من يوم السبت 25 أبريل إلى يوم اخر.

العطلات الأسبوعية

إلى جانب الإجازتين الرسميتين، يحصل الموظفون على 8 أيام عطلات أسبوعية خلال الشهر، حيث تُعد أيام الجمعة والسبت أيام عطلة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.