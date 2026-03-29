13 صورة ترصد الطقس السيئ وتجمعات المياه في الهرم بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

02:30 م 29/03/2026
شهدت محافظات القاهرة الكبرى، حالة من التقلبات الجوية، وأمطار غزيرة ورياح، ما دفع الجهات التنفيذية إلى اتخاذ قرارات احترازية، من بينها تعليق الدراسة في بعض المحافظات، حفاظًا على سلامة الطلاب.

والتقطت عدسة “مصراوي” مجموعة من الصور التي توثق تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بشارع المساحة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وذلك عقب موجة الطقس السيئ التي ضربت المنطقة.

وأظهرت الصور محاولة أحد الأهالي التعامل مع آثار الأمطار، من خلال رفع المياه من الشوارع، في محاولة لإعادة تسيير الحركة المرورية وتخفيف التكدسات.

كما كشفت الصور عن خروج الطلاب من المدارس، عقب قرار تعليق الدراسة بمحافظة الجيزة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لضمان سلامتهم.

يذكر أنه، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى بدء التحسن التدريجي على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، استمرار السحب الممطرة على مناطق من مدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما تشير آخر صور عبر الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

استدعاء رئيس الوزراء.. هجوم برلماني على وزارة البترول بسبب أسطوانات البوتاجاز
