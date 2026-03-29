فيديو| موقف محرج لوزير خارجية باكستان خلال استقبال بدر عبد العاطي

تعرض نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إسحاق دار، لموقف محرج أثناء استقباله للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد.

وفقد "دار" توازنه وسقط أرضًا خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطي في مقر وزارة الخارجية الباكستانية، قبيل عقد اجتماع رباعي اليوم في إسلام آباد بين وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية، لمناقشة جهود الوساطة لوقف الحرب الراهنة بالمنطقة.

وأظهرت لقطات للتلفزيون الباكستاني لحظة انزلاق دار وسقوطه على الأرض أثناء الاستقبال، قبل التقاط صورة تذكارية.

وسرعان ما لاحظ وزير الخارجية المصري سقوط نظيره الباكستاني، وحاول مساعدته على النهوض.

افتادن وزیر خارجه پاکستان هنگام استقبال از وزیران خارجه مهمان در اسلام‌آباد



اسحاق‌دار معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان هنگام استقبال از وزیران خارجه کشورهای مهمان در مقر وزارت خارجه این کشور در اسلام‌آباد به‌گونه ناگهانی تعادل خود را از دست داده و به زمین افتاد.



— Ariana News (@ArianaNews_) March 29, 2026

ومن المقرر عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا، يهدف إلى دعم الحوار وخفض التوترات في المنطقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول نحو 2500 جندي من مشاة البحرية الأمريكية إلى المنطقة، وانضمام جماعة الحوثي المدعومة من إيران إلى الحرب التي دخلت شهرها الأول.