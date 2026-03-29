خلاف على رؤية الأطفال.. شاب يطعن طليقته في الشارع بالمحلة

كتب : علي عبد المنعم

12:27 م 29/03/2026

حادث طعن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على شاب، بعد تورطه في الاعتداء على طليقته باستخدام سلاح أبيض في أحد شوارع المحلة، على خلفية خلافات بينهما تتعلق برؤية أطفاله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بشأن تعرض سيدة لاعتداء بسلاح أبيض أثناء سيرها في الطريق العام بميدان البندر، ما أسفر عن إصابتها بجرح سطحي.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وضبط المتهم في وقت وجيز.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات بين المتهم وطليقته حول رؤية أطفاله، ما دفعه للاعتداء عليها في الشارع، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

المحلة الكبرى الغربية طعن سيدة خلافات أسرية رؤية الأطفال

فيديو قد يعجبك



"مش بقول المكتوب".. أحمد زاهر يكشف طريقته الخاصة في تقمص الأدوار
مصراوى TV

"مش بقول المكتوب".. أحمد زاهر يكشف طريقته الخاصة في تقمص الأدوار
تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
أخبار مصر

تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس
حوادث وقضايا

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس
الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات
حوادث وقضايا

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات
انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية
أخبار المحافظات

انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية

4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"