ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على شاب، بعد تورطه في الاعتداء على طليقته باستخدام سلاح أبيض في أحد شوارع المحلة، على خلفية خلافات بينهما تتعلق برؤية أطفاله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بشأن تعرض سيدة لاعتداء بسلاح أبيض أثناء سيرها في الطريق العام بميدان البندر، ما أسفر عن إصابتها بجرح سطحي.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وضبط المتهم في وقت وجيز.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات بين المتهم وطليقته حول رؤية أطفاله، ما دفعه للاعتداء عليها في الشارع، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.