شهدت محافظة القليوبية منذ فجر اليوم، انتشارًا مكثفًا لمعدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأفرع، والدفع بكافة المعدات وفرق الطوارئ إلى الشوارع والميادين الحيوية، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه.

أكد فودة على استمرار العمل على مدار الساعة بنظام الورديات، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مياه، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

أشار إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرف العمليات، لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا جاهزية جميع سيارات الشفط والمعدات للتدخل السريع في مختلف المناطق.

وتواصل فرق الطوارئ بالشركة جهودها المكثفة في رفع تجمعات مياه الأمطار، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الحد من آثار التقلبات الجوية وضمان انتظام الحركة بالشوارع والطرق الرئيسية.