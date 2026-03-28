نفذت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، قرار إغلاق قاعات الأفراح المطلة على نهر النيل، بالإضافة إلى الأندية الرياضية والمحلات التجارية، وفق المواعيد المحددة الساعة التاسعة مساءً، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تكليف ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان متابعة للتأكد من تنفيذ القرار بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

التأكيد على الالتزام بالقانون والمواعيد

وأشار المحافظ إلى ضرورة التزام جميع المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة للفتح والغلق، تجنبًا لتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، مشددًا على أن تنفيذ القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات وحماية المرافق العامة والموارد.

متابعة يومية وتنسيق مستمر

وأكد المحافظ أهمية المتابعة اليومية من جميع الوحدات المحلية، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات المراكز والمدن والأحياء، ومتابعة دقيقة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لضمان الالتزام بمواعيد الغلق كما جاء بالقرار الوزاري.

إشراف مباشر على التنفيذ

وشملت المتابعة المنطقة المركزية، بما فيها مركز المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، وحي شرق المنصورة برئاسة الدكتور السعيد أحمد، وحي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين، ومدينة طلخا برئاسة إسلام النجار، حيث تم الإشراف على تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وقاعات الأفراح والتأكد من التزامها بالمواعيد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في كل نطاق.