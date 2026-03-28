تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، تنفيذ قرار غلق المحال والأنشطة التجارية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وجاءت المتابعة عبر منظومة الربط اللاسلكي والمرئي التي تغطي جميع المراكز والمدن والأحياء، بحضور خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تواصل مباشر لرصد الالتزام على الأرض

اطلع المحافظ من خلال اتصالات مباشرة مع رؤساء الوحدات المحلية على الموقف التنفيذي في الشوارع والأسواق، ومدى التزام المحال بمواعيد الغلق، موجّهًا بتكثيف الحملات الميدانية بالتوازي مع المتابعة المركزية.

وشدّد على ضرورة رصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا وفق القانون، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم مواعيد تشغيل الأنشطة التجارية.

حملات مكثفة لضمان الالتزام

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية دفعت بحملات مكثفة بالتزامن مع المتابعة من مركز السيطرة لضمان الالتزام بالغلق في الساعة التاسعة مساءً، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل دون انقطاع.

وطالب جميع المحال والمطاعم والورش والكافتيريات والأنشطة الحرفية بالتقيد التام بالمواعيد المقررة، لتجنب تطبيق الإجراءات القانونية على غير الملتزمين.

توازن بين احتياجات المواطنين والانضباط العام

أوضح المحافظ أن قرار الغلق يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات داخل الأسواق، بما ينعكس على الانضباط ورفع كفاءة إدارة الحركة التجارية.

وشدد على أهمية تكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة التجارية بمواعيد الغلق، لتعزيز الالتزام الطوعي والحد من المخالفات، داعيًا المواطنين للتعاون مع الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات المنظمة لحركة الأسواق.

دور محوري لمركز سيطرة الشبكة الوطنية

وأشار المحافظ إلى أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية يعد أداة متابعة حديثة، توفر رؤية فورية وشاملة لمستوى الالتزام في مختلف القطاعات، ما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الرقابة الميدانية.

وأكد أهمية التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتحقيق الانضباط الكامل.

استمرار المتابعة حتى التطبيق الكامل

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية من مركز السيطرة وغرف العمليات بالمراكز والأحياء، لضمان التنفيذ الكامل لقرار غلق المحال على مستوى جميع مناطق المحافظة.