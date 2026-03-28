خيّمت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار "القاهرة - طنطا" أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد مصرع شابين خلال عبورهما شريط السكة الحديد بالقرب من نقطة إسعاف طوخ طنبشا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

أسماء الضحيتين

أسفر الحادث عن مصرع كل من "محمد.ع"، 28 عامًا، و"سعد.ح"، 28 عامًا، مقيمين بقرية دمنهور الوحش التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث جرى نقل الجثمانين إلى مستشفى بركة السبع المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إجراءات قانونية

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

استعدادات التشييع

وتستعد أسرتا الضحيتين لاستخراج تصاريح الدفن خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الأهالي.