قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حجز النطق بالحكم فى واقعة اتهام طبيب بشري هتك عرض فتاة بالقوة داخل عيادته الخاصة بمدينة المنصورة وذلك حال تواجدها لإجراء كشف طبي وقيامه باحتضانها وتقبيلها عنوة إلى جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عاكف أحمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد عمر عبدالجواد، والمستشار محمود محمد خليفه، والمستشار مصطفي السيد نايل، وسكرتارية أحمد مجر، في القضية رقم 1104 لسنة 2026 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 287 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار الدكتور مصطفي عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية قد أحال "هـ.م.أ.م"، طبيب بشري، 52 عاما، ومقيم مركز شربين بمحافظة الدقهلية لانه فى 11/1/2026 بدائرة قسم شرطة ثاني المنصورة، هتك عرض المجني عليها"ن.ا.م.ا"، بالقوة بأن خان الأمانة المهنية مستغلا وجدها بين يديه لإجراء الكشف الطبي فمد يده إلى مواضع عفتها وضمها إلى صدره وقبلها غير مرة دون رضاها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلت المجني عليها بأقوالها أمام النيابة العامة أنه حال قيام المتهم بتوقيع الكشف الطبي عليها بالعيادة خاصته فوجئت بقيامه يتحسس مواضع عفتها واحتضانها وتقبيلها.

كما شهد الرائد احمد محسن مختار، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة صحة ارتكابه للواقعة، كذلك ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وجود محادثات تتعلق بسلوكه الإجرامي ومخالفته للأمانات المهنية وتقاليد مهنته السامية.

أقرأ ايضا:

