شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ محافظة الشرقية، على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية المفاجئة داخل المستشفيات الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة العمل داخل القطاع الصحي، حيث تم تكليف لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتنفيذ حملات مرور مفاجئة لرصد أية مخالفات أو أوجه تقصير في تقديم الخدمات العلاجية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية تُعد أحد أهم أدوات الحوكمة الفعالة، لما لها من دور كبير في ضمان التزام الأطقم الطبية بمواقع عملهم، وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية، أنه تم تشكيل لجان تفتيشية قامت بالمرور على عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى الزقازيق العام، ومستشفى حميات فاقوس، إلى جانب منشآت صحية بمراكز أولاد صقر وأبو كبير، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بجداول النوبتجيات.

وكشفت أعمال المتابعة عن التزام عدد من الفرق الطبية بمواعيد العمل، في مقابل رصد حالات غياب وعدم تواجد لبعض الأطباء وأطقم التمريض داخل أماكن عملهم، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة.

كما رصدت اللجان انتظامًا ملحوظًا في بعض المنشآت الصحية، حيث تم التأكد من مستوى النظافة والإضاءة، وتوافر الأسرة بالأقسام المختلفة، خاصة العناية المركزة وعناية الكبد، بالإضافة إلى جاهزية الحضّانات، وتوفر الأكسجين، وكفاءة أجهزة الغسيل الكلوي.

وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن قرار محافظ الشرقية بإحالة 12 من الأطباء وأطقم التمريض للتحقيق، استنادًا إلى تقارير لجان المتابعة، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط داخل المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.