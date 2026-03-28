شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكثفة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السكر التمويني المحظور تداوله خارج المنظومة الرسمية، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة.

حملة مكثفة بقيادة رئيس المركز

جاءت الحملة برئاسة عامر آدم، رئيس مركز ومدينة جهينة، وبحضور محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين بسوهاج، وبمشاركة قيادات الإدارة التموينية بجهينة، حيث تمكنت الحملة من ضبط نحو 6 أطنان من السكر التمويني المحظور بيعه في الأسواق الحرة، في إطار تشديد الرقابة على السلع المدعمة.

محاولة بيع خارج المنظومة الرسمية

وتبين من خلال الفحص أن الكمية المضبوطة كانت محملة على سيارة نصف نقل بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية، في محاولة لإعادة طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة خارج المنافذ الرسمية لتوزيع السلع المدعمة.

التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بديوان مركز شرطة جهينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإيداع الكمية المضبوطة بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة تحت تصرف جهات التحقيق، لحين صدور قرار النيابة العامة.

استمرار الحملات التموينية

وأكد رئيس مركز ومدينة جهينة استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات احتكار السلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.