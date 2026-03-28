انفجار قرب مطار أربيل وإسقاط مسيرات في كردستان والعراق

كتب : وكالات

12:17 م 28/03/2026

مطار أربيل الدولي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجار، السبت، في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وبحسب شهود عيان، شوهد تصاعد دخان بالقرب من موقع المطار، فيما أشار مراسل إلى أن أنظمة الدفاع الجوي داخل المطار تعاملت مع طائرة مسيّرة إيرانية.

وفي تطور متزامن، تم إسقاط طائرتين مسيّرتين في أجواء مدينة دهوك، دون تسجيل أي إصابات.

كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية سقوط طائرة مسيّرة داخل حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة، دون أن تنفجر أو تسفر عن خسائر.

وتأتي هذه الحوادث في سياق تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، حيث تتعرض مواقع عدة داخل العراق، من بينها أربيل، لهجمات متكررة، تتبناها في بعض الأحيان فصائل مسلحة موالية لإيران.

أربيل العراق كردستان العراق الحرب على الخليج إيران وأمريكا

رئيس الوزراء: نقف صفًا واحدًا مع أشقائنا في دول الخليج
رئيس الوزراء: الطماطم بين 10 و15 جنيهًا في سوق العبور
