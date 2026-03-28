تجدد الأمطار الأربعاء.. توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب : محمد عبدالناصر

12:21 م 28/03/2026

رياح مثيرة للأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد تحسن في حالة الطقس بداية من اليوم، لافتة إلى أن البلاد تتعرض لنشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وأكدت أن الأتربة تزداد خلال فترات الظهيرة، داعية المواطنين إلى ارتداء الكمامات بسبب التقلبات الجوية.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة ترتفع 4 درجات بداية من اليوم لتكون 27 على القاهرة الكبرى مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتابعت: من الوارد أن تتعرض البلاد لموجات جديدة من تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن فصل الربيع قد يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تعود الأمطار مجددًا يومي الأربعاء والخميس.

كيف تساعد بذور الشيا في خفض الدهون الثلاثية وحماية القلب؟
"تنظيم الاتصالات" يكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والباقات 30%
زيادات مارس تضرب السوق.. تعرف على أرخص 5 سيارات SUV جديدة بمصر
رئيس الوزراء: الطماطم بين 10 و15 جنيهًا في سوق العبور
ساعات فاخرة ومبلغ مالي.. سرقة لاعبين من منتخب غانا في معسكر النمسا

