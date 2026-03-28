قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد تحسن في حالة الطقس بداية من اليوم، لافتة إلى أن البلاد تتعرض لنشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وأكدت أن الأتربة تزداد خلال فترات الظهيرة، داعية المواطنين إلى ارتداء الكمامات بسبب التقلبات الجوية.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة ترتفع 4 درجات بداية من اليوم لتكون 27 على القاهرة الكبرى مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتابعت: من الوارد أن تتعرض البلاد لموجات جديدة من تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن فصل الربيع قد يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تعود الأمطار مجددًا يومي الأربعاء والخميس.

