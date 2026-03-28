سقط فجأة.. مصرع شاب غرقًا أمام معدية أبو نشابة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:11 ص 28/03/2026

الشاب المتوفى

لقي شاب مصرعه غرقًا، بعد أن سقط بشكل مفاجئ في المياه أثناء انتظاره سيارة العمل بالقرب من معدية أبو نشابة التابعة لدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

إخطار أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بغرق أحد الأشخاص بالقرب من معدية أبو نشابة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب يُدعى أدهم حسن أحمد طاحون، يبلغ من العمر 16 عامًا، عامل، ومقيم بقرية شما، حيث لقي مصرعه غرقًا أثناء وجوده بجوار المعدية في انتظار سيارة العمل للعودة إلى منزله.

انتشال الجثمان

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثمان على الفور من المياه، وجرى نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

موعد الجنازة

ومن المقرر تشييع جثمان الشاب عقب صلاة العشاء اليوم من مسجد المقابر بقرية شما، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

غرق شاب مصرع شاب أشمون المنوفية

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
عمرو أديب: اختبار صلابة دول الخليج نجح بامتياز.. نحن معكم كتفًا بكتف
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
أول تعليق لإسلام عيسى عن تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر ضد السعودية؟
بين السماء والأرض.. إصابة 5 أشخاص في انحراف أتوبيس أعلى دائري بشتيل

