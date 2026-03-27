قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، إحالة قضية "بائع فول" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإنهاء حياة أبنائه الأربعة وإلقاء جثامينهم داخل منطقة "الملاحات" بالطريق الساحلي، كما حددت دور انعقاد شهر أبريل المقبل لبدء جلسات المحاكمة.

كاميرات المراقبة ووقائع الطريق الساحلي

بدأت خيوط الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على 4 جثث مجهولة بالملاحات دائرة قسم شرطة كرموز.

وكشفت تحريات الأجهزة المعنية عن رصد إحدى كاميرات المراقبة على الطريق الساحلي ظهور الأب برفقة أطفاله الأربعة أثناء توجههم إلى منطقة الملاحات، قبل أن يختفي عن الأنظار في منطقة التنفيذ، فيما أظهرت المقاطع المصورة عودة المتهم وحيدا من نفس المسار عقب تخلصه من أبنائه.

تفاصيل التحقيقات

وأفادت التحقيقات أن المتهم اصطحب أطفاله الأربعة (3 بنات وولد، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما) إلى الملاحات وقام بخنقهم واحدا تلو الآخر وإلقائهم بالمياه.

التحريات والوقائع السابقة

وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى أن المتهم (المنحدر من محافظة المنيا) كان قد فرَّ من محافظته عقب تورطه في واقعة التخلص من زوجته غرقا في مياه نهر النيل بعد استدراجها لنُزهة، وذلك عقب محاولة سابقة لدفنها وهي على قيد الحياة عام 2023 حالت تدخلات أسرية دون إتمامها.

واستقر المتهم بالإسكندرية للعمل في بيع الفول متخفيا عن أعين الأمن لمدة عام كامل قبل ارتكاب الواقعة الأخيرة.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تتبع فريق البحث مسار هرب المتهم الذي حاول التخفي بمحافظة الدقهلية، حيث أُلقي القبض عليه.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي استكملت التحقيقات وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

