إعلان

“تضامن الإسماعيلية” يواصل دعمه للمواطنين بلا مأوى في موجة الطقس السيئ

كتب : أميرة يوسف

03:42 م 27/03/2026

التضامن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ حملاتها الميدانية لدعم المواطنين بلا مأوى.

وذلك في إطار التعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس السيئ، وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وقام فريق التدخل السريع بالمرور على عدد من الشوارع والميادين، لرصد الحالات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم لها.

وتم خلال الجولات توزيع الأغطية على المواطنين المتواجدين في الشارع، لحمايتهم من برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

توفير أماكن إيواء للحالات بلا مأوى

كما عرض الفريق توفير أماكن إيواء مناسبة داخل دور الرعاية التابعة للمديرية، للحالات التي لا تمتلك مأوى، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة.

وأسفرت الجهود عن استجابة حالتين، حيث تم الاتفاق معهما على استكمال الإجراءات اللازمة لنقلهما إلى إحدى دور رعاية كبار السن للرجال بإحدى المحافظات، مع التنسيق الكامل لتنفيذ ذلك.

وتواصل فرق العمل جهودها لإقناع باقي الحالات بالانتقال إلى دور الرعاية، حفاظًا على سلامتهم، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الفوري للحالات الإنسانية، والتعامل السريع مع تداعيات الأزمات والظروف الجوية الطارئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

